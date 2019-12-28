Миссия ОБСЕ заявила о новых фактах ограничения мандата в ОРДЛО

Фото: миссия ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Боевики препятствуют свободному передвижению миссии ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет об очередных фактах ограничения мандата на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что в отчете от 27 декабря 2019 миссия ОБСЕ сообщила о 8 случаях отказа патрулю в доступе к оккупированным территориям в период с 24 по 26 декабря. В частности, наблюдателей не допустили к Новоазовску, Заиченко, Безыменному и Верхнешироковскому на юге Донецкой области.

Кроме того, боевики запрещали проезд вблизи населенных пунктов Корсунь и Приморское, а в пункте пропуска на границе на железнодорожной станции "Красная Могила" патрули "предложили" покинуть указанный район.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что полное перемирие на Донбассе ожидается с 1 января.