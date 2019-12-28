ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Миссия ОБСЕ заявила о новых фактах ограничения мандата в ОРДЛО

Новости » Происшествия     28.12.2019 - 09:41
Миссия ОБСЕ заявила о новых фактах ограничения мандата в ОРДЛО
Фото: миссия ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Боевики препятствуют свободному передвижению миссии ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет об очередных фактах ограничения мандата на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что в отчете от 27 декабря 2019 миссия ОБСЕ сообщила о 8 случаях отказа патрулю в доступе к оккупированным территориям в период с 24 по 26 декабря. В частности, наблюдателей не допустили к Новоазовску, Заиченко, Безыменному и Верхнешироковскому на юге Донецкой области.

Кроме того, боевики запрещали проезд вблизи населенных пунктов Корсунь и Приморское, а в пункте пропуска на границе на железнодорожной станции "Красная Могила" патрули "предложили" покинуть указанный район.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии.

Миссия ОБСЕ заявила о новых фактах ограничения мандата в ОРДЛО

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что полное перемирие на Донбассе ожидается с 1 января.

ОРДО подтвердили дату обмена пленными и назвали формулу
Новости Украины ОБСЕДонбассбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь