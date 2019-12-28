На Донбассе один украинский военный получил ранение

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений ВСУ

На Донбассе, в течение прошлых суток, 27 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики осуществили шесть обстрелов:

дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку от Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза возле населенного пункта Пески - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":

рядом с населенным пунктом Гладосовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку от Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

"С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение четверга, 26 декабря, боевики совершили 17 обстрелов, один украинский военнослужащий получил ранение.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, с 1 января 2020 года ожидается полное перемирие на Донбассе и это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы.