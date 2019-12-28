Протягом сьогоднішнього дня, 28 грудня, на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військ. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

Повідомляється, що українська сторона зафіксувала два прицільних обстріли. Зокрема, з опівночі противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях в Широкиному. Обстріл вівся з окупованої Саханки.

Ближче до обіду 20 хвилин бойовики застосовували озброєння БМП по захисникам Кримського.

"Воїни Об'єднаних сил вели адекватні оборонні дії, застосовуючи стрілецьке озброєння. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок прицільних обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про чергові факти обмеження мандата на окупованому Донбасі. Українська сторона СЦКК звернула увагу на неприпустимість дій щодо перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандата місії.

Відзначимо, до цього міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що повне перемир'я на Донбасі очікується з 1 січня.