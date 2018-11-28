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На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    28.11.2018 - 18:22
На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

В течение дня на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 28 ноября, ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны пророссийских боевиков, в частности, из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Так, из запрещенных минометов, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали украинские позиции возле хутора Вильного. Кроме того, по опорным пунктам возле Шумов и Новгородского боевики вели огонь из стрелкового оружия, а вблизи Песков - из гранатометов.

"В ходе боевых действий двое военнослужащие объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины на 30 дней введено военное положение. Как отметил командующий Объединенных сил Сергей Наев, военное положение в Донецкой и Луганской областях не повлияет на мирных жителей.

СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской Военное положение на Донбассе не повлияет на мирных жителей, - Наев
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