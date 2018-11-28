На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Протягом дня на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 28 листопада, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку проросійських бойовиків, зокрема, із забороненого мінськими угодами озброєння. Так, з заборонених мінометів, станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали українські позиції біля хутора Вільного. Крім того, по опорних пунктах біля Шумів та Новгородського бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Пісків - з гранатометів.

"В ході бойових дій два військовослужбовці об'єднаних сил зазнали поранень. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 10 областях України на 30 днів введено воєнний стан. Як зазначив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, воєнний стан в Донецькій і Луганській областях не вплине на мирних жителів.