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На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    28.11.2018 - 18:22
На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Протягом дня на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 28 листопада, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку проросійських бойовиків, зокрема, із забороненого мінськими угодами озброєння. Так, з заборонених мінометів, станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали українські позиції біля хутора Вільного. Крім того, по опорних пунктах біля Шумів та Новгородського бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Пісків - з гранатометів.

"В ході бойових дій два військовослужбовці об'єднаних сил зазнали поранень. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 10 областях України на 30 днів введено воєнний стан. Як зазначив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, воєнний стан в Донецькій і Луганській областях не вплине на мирних жителів.

СЦКК повідомляє про накопичення озброєння бойовиків в районі Станиці Луганської Воєнний стан на Донбасі не вплине на мирних жителів, - Наєв
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