Военное положение на Донбассе не повлияет на мирных жителей, - Наев

Фото: Сергей Наев (president.gov.ua)

КПВВ, предприятия и учреждения продолжат работать в штатном режиме

Военное положение в Донецкой и Луганской областях не повлияет на мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенных сил Сергея Наева.

Наев отметил, что военное положение фактически не повлияет на гражданское население, поскольку Донбасс практически живет в данном режиме последние несколько лет. Он также отметил, что меры в основном касаются военных подразделений Вооруженных сил и других составляющих сектора безопасности и обороны, которые входят в состав Объединенных сил.

"В штатном режиме работают и будут работать предприятия и учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, КПВВ тому подобное. Также остается без изменений порядок пересечения блокпостов", - подчеркнул Наев.

Отметим, накануне глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць заявил, что комендантский час в рамках военного положения могут ввести в случае обострения ситуации в области.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий прокомментировал возможность объявления мобилизации во время военного положения.

"Конечно, мы расширили полномочия президента и разрешили ему в течение 30 дней, в случае необходимости, объявить мобилизацию. И это может быть осуществлено его указом", - уточнил он.