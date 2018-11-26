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На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 18:17
На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Сегодня пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 26 ноября, ранены двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных. В частности, под обстрелами оказались Пивденное, Малиновое и Красногоровка, Вильный, Опытное, Гнутово, Малиновое, Станица Луганская.

"В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - сообщили в штабе.

На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Напомним, ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, после атаки на украинские корабли дальнейшие боевые действия со стороны Российской Федерации могут быть более масштабными.

Отметим, сейчас в Украине рассматривается вопрос о введении военного положения сроком на 30 дней. По предложению президента Украины Петра Порошенко, военное положение планируется ввести с 28 ноября.

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