На Донбасі за день поранені двоє українських військових, - ООС

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Сьогодні проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціям українських військових

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 26 листопада, поранені двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціям українських військових. Зокрема, під обстрілами опинилися Південне, Малинове і Красногорівка, Вільний, Опитне, Гнутове, Малинове, Станиця Луганська.

"У ході бойових дій, легкі поранення отримали два військовослужбовці об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними української розвідки, після атаки на українські кораблі подальші бойові дії з боку Російської Федерації можуть бути більш масштабними.

Зазначимо, наразі в Україні розглядається питання про введення воєнного стану сроком на 30 днів. За пропозицією президента України Петра Порошенка, воєнний стан планується ввести з 28 листопада.