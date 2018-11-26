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На Донбасі за день поранені двоє українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 18:17
На Донбасі за день поранені двоє українських військових, - ООС
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Сьогодні проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціям українських військових

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 26 листопада, поранені двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціям українських військових. Зокрема, під обстрілами опинилися Південне, Малинове і Красногорівка, Вільний, Опитне, Гнутове, Малинове, Станиця Луганська.

"У ході бойових дій, легкі поранення отримали два військовослужбовці об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - повідомили у штабі.

На Донбасі за день поранені двоє українських військових, - ООС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними української розвідки, після атаки на українські кораблі подальші бойові дії з боку Російської Федерації можуть бути більш масштабними.

Зазначимо, наразі в Україні розглядається питання про введення воєнного стану сроком на 30 днів. За пропозицією президента України Петра Порошенка, воєнний стан планується ввести з 28 листопада.

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