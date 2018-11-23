На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики семь раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 23 ноября 2018 года, ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики семь раз обстреливали украинские позиции. В частности, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов боевики открывали огонь в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Марьинка и Березовое.

Кроме того, вблизи Троицкого боевики применили по опорным пунктам украинских военных минометы калибра 120 мм, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты. Также в этом районе фиксировались выстрелы с ПТРД.

"В результате боевых действий, два военнослужащие объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера Золотое (Луганска область) оказалось под массированным обстрелом. В направлении города боевики применяли гранатометы, БМП, пулеметы и стрелковое оружие.

Отметим, вчера украинская сторона в контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведение сил в Станице Луганской 26 ноября 2018 года, при условии соблюдения режима тишины.