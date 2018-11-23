ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Луганской ОГА сообщили о массированном обстреле Золотого

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 11:37
В Луганской ОГА сообщили о массированном обстреле Золотого
Фото: украинские военные (facebook.com/odalug)

В направлении Золотого боевики применяли гранатометы, БМП, пулеметы и стрелковое оружие

В Луганской облгосадминистрации сообщили о массированном обстреле Золотого 22 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА в Facebook.

Как отмечается, на протяжении прошлых суток пророссийские боевики дважды нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения.

"В направлении Золотого Попаснянского района применялись автоматические и противотанковые гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По укреплениям наших защитников вблизи Станицы Луганской открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В Луганской ОГА сообщили о массированном обстреле Золотого

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе вчера, 22 ноября, обошлась без потерь среди украинских военных. Боевики вчера 4 раза обстреляли позиции ООС.

Добавим, вчера украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведение сил в Станице Луганской 26 ноября 2018 года. Как отмечалось, разведение сил возможно при условии соблюдения режима тишины.

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 43 тыс. человек Геращенко констатировала отсутствие позитивных сигналов от РФ по обмену заложниками
Новости Украины ДонбассЗолотоеООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь