В Луганской ОГА сообщили о массированном обстреле Золотого

Фото: украинские военные (facebook.com/odalug)

В направлении Золотого боевики применяли гранатометы, БМП, пулеметы и стрелковое оружие

В Луганской облгосадминистрации сообщили о массированном обстреле Золотого 22 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА в Facebook.

Как отмечается, на протяжении прошлых суток пророссийские боевики дважды нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения.

"В направлении Золотого Попаснянского района применялись автоматические и противотанковые гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По укреплениям наших защитников вблизи Станицы Луганской открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе вчера, 22 ноября, обошлась без потерь среди украинских военных. Боевики вчера 4 раза обстреляли позиции ООС.

Добавим, вчера украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведение сил в Станице Луганской 26 ноября 2018 года. Как отмечалось, разведение сил возможно при условии соблюдения режима тишины.