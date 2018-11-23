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На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 18:24
На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики сім разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 23 листопада 2018 року, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня бойовики сім разів обстрілювали українські позиції. Зокрема, з гранатометів, великокаліберних кулеметів бойовики відкривали вогонь в районах населених пунктів Кримське, Піски, Мар'їнка та Березове.

Крім того, неподалік Троїцького бойовики застосували по опорних пунктах українських військових міномети калібру 120 мм, гранатомети та протитанкові керовані ракети. Також у цьому районі фіксувалися постріли з ПТРД.

"Внаслідок бойових дій, два військовослужбовці об'єднаних сил зазнали поранень. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора Золоте (Луганска область) опинилося під масованим обстрілом. У напрямку міста бойовики застосовували гранатомети, БМП, кулемети та стрілецьку зброю.

Зазначимо, вчора українська сторона в контактній групі у ході засідання у Мінську ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада 2018 року, за умови дотримання режиму тиші.

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