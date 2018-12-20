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На Донбассе за день ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    20.12.2018 - 18:14
На Донбассе за день ранен один украинский военный
Фото: украинские военные (turchynov.com)

В течение дня боевики трижды обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 20 декабря 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в течение дня боевики трижды обстреливали украинские позиции, один раз из запрещенного минскими соглашениями оружия - из минометов были обстреляны позиции украинских войск в районе Гнутово.

Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели обстрелы в районе Красногоровки и Лебединского.

"Обороняющиеся подразделения в ответ на вражеские обстрелы применяли дежурные огневые средства. В течение текущих суток один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен один украинский военный

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что попытки Украины силовым путем вернуть оккупированный Донбасс обречены на провал. Кроме того, Путин заявил о "неблагоприятной обстановке" в Украине.

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