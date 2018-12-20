Путин заявил о "неблагоприятной обстановке" в Украине

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин рассказал об упрощении получения гражданства РФ для украинцев

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал об упрощении получения гражданства РФ для украинцев. Об этом он рассказал сегодня, 20 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции.

"Что касается принятия гражданства, это имеет отношение не только к событиям на юго-востоке Украины. Мы делаем не только для тех, кто живет на тех территориях. Правительство сейчас готовит поправки в соответствующий закон о гражданстве. Это делается для того, чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политики, связанные с расколом и растаскиванием русского и украинского народов. Что сейчас делают сегодняшние власти? Они, фактически об этом говорят, растаскивают русский и украинский народы. И за это им все прощают", - заявил он.

Путин заявил о низком уровне жизни на оккупированном Донбассе. Он также заявил, что и на подконтрольной правительству Украины территории ситуация "не лучше".

"А в Украине что лучше? Там примерно так же, как на Донбассе. Все хуже и хуже становится. Все в условиях войны и военных действий, все прощается внутри страны, а уж во вне - точно. За это платят. Очередной транш МВФ сейчас получат - это только выплатить зарплаты и пенсии…Там в целом неблагоприятная обстановка, я считаю. И в экономике, социалке, с точки зрения внутриполитических процессов. А народы наши близкие, связаны историческими корнями и мы будем делать все, чтобы поддержать такое состояние дел. Вносятся изменения в закон о гражданстве, он будет принят в начале следующего года", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что выступая на пресс-конференции, Путин заявил, что попытки Украины силовым путем вернуть оккупированный Донбасс обречены на провал.