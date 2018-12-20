Путин заявил о "неблагоприятной обстановке" в Украине

Путин рассказал об упрощении получения гражданства РФ для украинцев
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал об упрощении получения гражданства РФ для украинцев. Об этом он рассказал сегодня, 20 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции.
"Что касается принятия гражданства, это имеет отношение не только к событиям на юго-востоке Украины. Мы делаем не только для тех, кто живет на тех территориях. Правительство сейчас готовит поправки в соответствующий закон о гражданстве. Это делается для того, чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политики, связанные с расколом и растаскиванием русского и украинского народов. Что сейчас делают сегодняшние власти? Они, фактически об этом говорят, растаскивают русский и украинский народы. И за это им все прощают", - заявил он.
Путин заявил о низком уровне жизни на оккупированном Донбассе. Он также заявил, что и на подконтрольной правительству Украины территории ситуация "не лучше".
"А в Украине что лучше? Там примерно так же, как на Донбассе. Все хуже и хуже становится. Все в условиях войны и военных действий, все прощается внутри страны, а уж во вне - точно. За это платят. Очередной транш МВФ сейчас получат - это только выплатить зарплаты и пенсии…Там в целом неблагоприятная обстановка, я считаю. И в экономике, социалке, с точки зрения внутриполитических процессов. А народы наши близкие, связаны историческими корнями и мы будем делать все, чтобы поддержать такое состояние дел. Вносятся изменения в закон о гражданстве, он будет принят в начале следующего года", - заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что выступая на пресс-конференции, Путин заявил, что попытки Украины силовым путем вернуть оккупированный Донбасс обречены на провал.