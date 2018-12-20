На Донбасі за день поранено одного українського військового

Фото: українські військові (turchynov.com)

Протягом дня бойовики тричі обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 20 грудня 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

За даними штабу, протягом дня бойовики тричі обстрілювали українські позиції, один раз із забороненої мінськими угодами зброї - з мінометів були обстріляні позиції українських військ в районі Гнутового.

Крім того, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики вели обстріли в районі Красногорівки та Лебединського.

"Підрозділи, що обороняються, у відповідь на ворожі обстріли застосовували чергові вогневі засоби. Протягом поточної доби один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що сьогодні у ході прес-конференції президент Росії Володимир Путін заявив, що спроби України силовим шляхом повернути окупований Донбас приречені на провал. Крім того, Путін заявив про "несприятливу обстановку" в Україні.