На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Сегодня на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 15 ноября 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, сегодня на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в частности четыре из вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В частности, под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Шумы, Пивденное, Горловка.

"Объединенные силы огонь по населенным пунктам не открывали, однако, случай применения противником запрещенного оружия и ведения огня под прикрытием мирных жителей задокументирован, все материалы переданы в международные организации, которые осуществляют деятельность в сфере военных преступлений", - говорится в сообщении.

Кроме того, обстрелы зафиксированы возле хутора Вильный, а также вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое и Авдеевка.

"В ходе боевых действий один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным украинской разведки, Российская Федерация испытывает на оккупированном Донбассе новейшие средства связи.

Кроме того, сообщалось, что на оккупированном Донбассе зафиксировали размещение тяжелого вооружения боевиков, в частности, 5 самоходных гаубиц и 10 танков T-72.