РФ испытывает на оккупированном Донбассе новейшие средства связи, - ГУР

Россия использует боевые действия на Донбассе для испытания средств разведки
Российская Федерация (РФ) использует боевые действия на временно оккупированных территориях Донбасса для испытания новейших средств связи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.
Как отмечается, на Донбассе Россия, в частности, испытывает комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР). Также проверяют комплексы "Реппелент-1" и "Силок" на их возможности по противодействию беспилотным летательным аппаратам.
"РФ использует боевые действия на временно оккупированных территориях Украины для испытания в реальных боевых условиях эффективности новейших средств связи, комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР). В частности, продолжается испытание российских разработок средств РЭБ, в том числе комплексов "Реппелент-1" и "Силок" на их возможности по противодействию беспилотным летательным аппаратам", - заявил Гуцуляк.
Напомним, как сообщало РБК-Украина, по данным украинской разведки, боевики вводят в оккупированном Донбассе систему функционирования мобильных "призывных пунктов". Оккупанты проверят всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет на пригодность к военной службе.
Кроме того, 13 ноября СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории зафиксировала размещение тяжелых вооружений с нарушением линий отвода. Там, в частности, обнаружили 5 самоходных гаубиц и 10 танков T-72.