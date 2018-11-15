РФ испытывает на оккупированном Донбассе новейшие средства связи, - ГУР

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Россия использует боевые действия на Донбассе для испытания средств разведки

Российская Федерация (РФ) использует боевые действия на временно оккупированных территориях Донбасса для испытания новейших средств связи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

Как отмечается, на Донбассе Россия, в частности, испытывает комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР). Также проверяют комплексы "Реппелент-1" и "Силок" на их возможности по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

"РФ использует боевые действия на временно оккупированных территориях Украины для испытания в реальных боевых условиях эффективности новейших средств связи, комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР). В частности, продолжается испытание российских разработок средств РЭБ, в том числе комплексов "Реппелент-1" и "Силок" на их возможности по противодействию беспилотным летательным аппаратам", - заявил Гуцуляк.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, по данным украинской разведки, боевики вводят в оккупированном Донбассе систему функционирования мобильных "призывных пунктов". Оккупанты проверят всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет на пригодность к военной службе.

Кроме того, 13 ноября СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории зафиксировала размещение тяжелых вооружений с нарушением линий отвода. Там, в частности, обнаружили 5 самоходных гаубиц и 10 танков T-72.