На оккупированном Донбассе зафиксированы танки и гаубицы боевиков, - СЦКК

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Тяжелое вооружение с нарушением линий отвода разместили в районе Шимшиновки

Пророссийские боевики оккупационной администрации Российской Федерации продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной правительству Украины территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Так, украинская сторона СЦКК сообщает, что боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на оккупированном Донбассе.

Как отмечается, согласно отчету Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованному 13 ноября, патрули миссии зафиксировали на Донбассе тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода.

"11 ноября, в неподконтрольном правительству районе, БПЛА СММ обнаружил 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещенных возле Шимшиновки с нарушением линий отвода. На следующий день, там же, за пределами выделенных мест хранения вооружения, мини-БПЛА миссии обнаружил 10 танков T-72 ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки, 13 ноября, боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных в Донбассе. В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, на оккупированном Донбассе обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ. Беспилотник миссии ОБСЕ попал под обстрелы в районе оккупированного Желтого. Также вблизи населенного пункта Корсунь беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ потерпел "глушения".