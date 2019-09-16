На Донбассе за день ранен один украинский боец

В результате боевых действий на Донбассе 16 сентября ранения получил один украинский боец. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что за сегодня боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ООС из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности девять обстрелов зафиксировано в районе Пищевика, Новотроицкого, Павлополя, Лебединского, Марьинки и Водяного. Остальные - в районе Луганского, Новотошковского и Новолуганского.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил миссию ОБСЕ на Донбассе фиксировать каждое нарушение перемирия. По его словам, Украина ждет от миссии ОБСЕ честную верификацию режима тишины.

Отметим, в СЦКК заявили, что оккупационные войска продолжают обстреливать из запрещенных минскими соглашениями минометов украинские позиции в районах населенных пунктов Новолуганское и Травневое. Кроме того, сегодня, 16 сентября, обстрелы были зафиксированы в районе населенного пункта Новолуганское.