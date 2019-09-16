На Донбасі за день поранено одного українського бійця

У результаті бойових дій на Донбасі 16 вересня поранення отримав один український боєць. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що за сьогодні бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ООС з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Зокрема дев'ять обстрілів зафіксовано в районі Пищевика, Новотроїцького, Павлополя, Лебединського, Мар'їнки і Водяного. Решта - в районі Луганського, Новотошківського і Новолуганського.

"В результаті обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив місію ОБСЄ на Донбасі фіксувати кожне порушення перемир'я. За його словами, Україна чекає від місії ОБСЄ чесну верифікацію режиму тиші.

Відзначимо, в СЦКК заявили, що окупаційні війська продовжують обстрілювати з заборонених мінськими угодами мінометів українські позиції в районах населених пунктів Новолуганське і Травневе. Крім того, сьогодні, 16 вересня, обстріли були зафіксовані в районі населеного пункту Новолуганське.