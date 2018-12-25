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На Донбассе за день ранен 1 украинский военный

Новости » Происшествия    25.12.2018 - 18:15
На Донбассе за день ранен 1 украинский военный
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Был зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями

Боевики в течение дня 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС на странице в Facebook.

При этом, как сообщается, был зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

В частности, враг совершил обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Золотое-4 на Попаснянском направлении.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении, а также вблизи города Авдеевка на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

"В течение текущих суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен 1 украинский военный

Напомним, за минувшие сутки российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены трое военных.

РБК-Украина писало, что в контрольном пункте вьезда-выезда (КПВВ) "Майорское" обнаружили взрывчатку.

На Донбассе обнаружили взрывчатку на одном из КПВВ На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных
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