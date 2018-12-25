Боевики обстреливают Донецк для дискредитации ВСУ, - СЦКК

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Украинская сторона зафиксировала свежие повреждения 4 гражданских зданий в Донецке

Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении создание "фейковых" обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации населенных пунктов вдоль линии разграничения с целью дискредитации подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС на странице в Facebook.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 24 декабря 2018 года, 23 декабря команда миссии зафиксировала свежие повреждения четырех гражданских зданий в микрорайоне Трудовски Петровского района Донецка.

По оценке наблюдателей СММ, все повреждения двухэтажных многоквартирных жилых домов на улицах Белореченской, Косарева и Удачной, образовались в результате попадания 23-мм или 30-мм боеприпасов.

"Напуганные оккупантами мужчины и женщины преклонного возраста, которые проживают в этом микрорайоне, сообщили команде миссии, что их дома были повреждены еще вечером 20 декабря", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что уже неоднократно оккупанты пытаются собственные внутренние разборки со стрельбой, пугают мирных жителей и повреждают их жилища, таким образом выдают за обстрелы со стороны подразделений Объединенных сил.

"Указанный факт, в очередной раз, свидетельствует о целенаправленных действиях оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации относительно дальнейшего обострения конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей", - добавили в СЦКК.

Напомним, в ноябре украинская сторона СЦКК сообщила, что боевики на Донбассе не допускают на контролируемые ими объекты наблюдателей миссии ОБСЕ.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины осуждает систематические ограничения и провокации со стороны России и оккупационных войск в отношении наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.