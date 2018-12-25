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На Донбасі за день отримав поранення 1 український військовий

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 18:15
На Донбасі за день отримав поранення 1 український військовий
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Було зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого мінськими угодами

Бойовики протягом дня 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС на сторінці у Facebook.

При цьому, як повідомляється, було зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого мінськими угодами. 

Зокрема, ворог здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Золоте-4 на Попаснянському напрямку.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Новотошківське на Луганському напрямку, а також поблизу міста Авдіївка на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

"Протягом поточної доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день отримав поранення 1 український військовий

Нагадаємо, за минулу добу російські окупаційні війська 20 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого було поранено трьох військових.

Також РБК-Україна писало, що в контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" виявили вибухівку.
 

На Донбасі виявили вибухівку на одному з КПВВ На Донбасі за добу поранено трьох українських військових
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