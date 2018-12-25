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На Донбасі за добу поранено трьох українських військових

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 07:34
На Донбасі за добу поранено трьох українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 24 грудня одного окупанта знищено, 6 поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 24 грудня російські окупаційні війська 20 разів порушили режим припинення вогню, 7 разів застосувавши озброєння, заборонене мінськими угодами, поранено трьох військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог, зокрема, двічі обстріляв позиції ООС у районі населеного пункту Кримське на луганському напрямку, та селища Піски - на донецькому напрямку, а із мінометів калібру 82 мм стріляв по населеному пункті Кряківка на луганському напрямку, селищу Луганське на Донецькому напрямку та селищу Гнутове на маріупольському напрямку.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селища Кримське (луганський напрямок), населеного пункту Новоолександрівка (попаснянський напрямок), селищ Кам'янка, Піски, Тарамчук, Луганське - на донецькому напрямку, селища Південне на горлівському напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове, Водяне", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 24 грудня одного окупанта знищено, 6 поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

На Донбасі за добу поранено трьох українських військових

Нагадаємо, генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що конфлікт між Росією і Україною може знову загостритися.

 

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Теми: Новини ООС
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