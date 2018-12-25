На Донбасі за добу поранено трьох українських військових

За даними розвідки, 24 грудня одного окупанта знищено, 6 поранено
У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 24 грудня російські окупаційні війська 20 разів порушили режим припинення вогню, 7 разів застосувавши озброєння, заборонене мінськими угодами, поранено трьох військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.
Ворог, зокрема, двічі обстріляв позиції ООС у районі населеного пункту Кримське на луганському напрямку, та селища Піски - на донецькому напрямку, а із мінометів калібру 82 мм стріляв по населеному пункті Кряківка на луганському напрямку, селищу Луганське на Донецькому напрямку та селищу Гнутове на маріупольському напрямку.
"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селища Кримське (луганський напрямок), населеного пункту Новоолександрівка (попаснянський напрямок), селищ Кам'янка, Піски, Тарамчук, Луганське - на донецькому напрямку, селища Південне на горлівському напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове, Водяне", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, 24 грудня одного окупанта знищено, 6 поранено.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Нагадаємо, генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що конфлікт між Росією і Україною може знову загостритися.