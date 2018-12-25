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На Донбасі виявили вибухівку на одному з КПВВ

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 12:36
На Донбасі виявили вибухівку на одному з КПВВ
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Прикордонники при огляді авто знайшли тротил

В контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" виявили вибухівку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора на КПВВ "Майорське" службовий собака виявив вибухову речовину в одному з транспортних засобів. Виявлені 28 грамів тротилу та його власника передали правоохоронцям.

Також повідомляється, що сьогодні всі КПВВ відкрилися за графіком зимового періоду і працюють у штатному режимі. За минулу добу пункти пропуску перетнули 26700 осіб і 3500 транспортних засобів:

  • "Майорське" - 5670 людина і 770 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 6110 осіб і 1045 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 5295 осіб і 1090 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 2250 осіб і 570 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 7385 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що графік роботи КПВВ на Донбасі на період свят не зміниться.

Напередодні прикордонники повідомили, що пункти пропуску на лінії розмежування перетнули понад 35 тис. осіб.

 

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