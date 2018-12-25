На Донбасі виявили вибухівку на одному з КПВВ

Прикордонники при огляді авто знайшли тротил
В контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" виявили вибухівку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що вчора на КПВВ "Майорське" службовий собака виявив вибухову речовину в одному з транспортних засобів. Виявлені 28 грамів тротилу та його власника передали правоохоронцям.
Також повідомляється, що сьогодні всі КПВВ відкрилися за графіком зимового періоду і працюють у штатному режимі. За минулу добу пункти пропуску перетнули 26700 осіб і 3500 транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що графік роботи КПВВ на Донбасі на період свят не зміниться.
Напередодні прикордонники повідомили, що пункти пропуску на лінії розмежування перетнули понад 35 тис. осіб.