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На Донбассе за день погиб один украинский военный, - штаб

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 18:45
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Сегодня на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 23 октября 2018 года, в результате обстрелов погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, сегодня на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны пророссийских боевиков. Боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово.

"В ходе боевых действий один военнослужащий объединенных сил погиб. Во всех случаях ведения огня противником объединенные силы принимали адекватные меры", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день погиб один украинский военный, - штаб

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам командующего объединенных сил Сергея Наева, с начала проведения операции объединенных сил из-за обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков на Донбассе погибли 5 гражданских лиц.

Отметим, за минувшие сутки, 22 октября 2018 года, на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Также сообщалось, что вчера на Донбассе боевики 12 раз обстреливали украинские позиции.

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Темы: Новости ООС
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