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На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 13:09
Фото: украинские военные (turchynov.com)
Фото: украинские военные (turchynov.com)

Вчера на Донбассе боевики 12 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за сутки, 22 октября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства обороны Украины Максима Прауту.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе боевики 12 раз обстреливали украинские позиции, украинские военные 5 раз открывали огонь в ответ.

"За сутки ни один украинский защитник не погиб и не был ранен", - сообщил Праута.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на 11 часов 23 октября на Донбассе обстрелов не зафиксировано, ситуация вполне контролируемая украинскими военными.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военную составляющую вооруженного конфликта на Донбассе можно остановить "в течение одного часа". Такое мнение высказал первый заместитель председателя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Он также считает, что восстановление Донбасса займет длительное время.

Добавим, по данным украинской разведки, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе изъяли у местного населения 40 га земли для обустройства военных полигонов.

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Темы: Новости ООС
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