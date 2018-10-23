Наев: с начала ООС из-за обстрелов населенных пунктов на Донбассе погибли 5 гражданских

Фото: Сергей Наев (www.facebook.com/pressjfo.news)

Кроме того, в результате обстрелов получили ранения 10 гражданских

Командующий объединенных сил Сергей Наев заявил, что с начала проведения операции объединенных сил (ООС) из-за обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков на Донбассе погибли 5 гражданских лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, Наев провел рабочую встречу с американской делегацией, возглавляемой чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Мари Йованович.

В ходе встречи Наев рассказал о ситуации на Донбассе, отметив, что противник продолжает обстрелы населенных пунктов, в частности, применяя тяжелое вооружение.

"С начала операции объединенных сил зафиксировано 58 обстрелов населенных пунктов и 1 обстрел участка местности, в результате которых погибли 5 гражданских лиц и 10 были ранены", - сообщает пресс-центр ООС.

Кроме того, по словам Наева, за последний месяц на Донбассе возросло количество мирных граждан, которые погибли или были травмированы в результате срабатывания взрывных устройств на неподконтрольной Украине территории.

"Это является следствием пренебрежения российским агрессором любых норм минной безопасности. В результате подрыва на вражеских минах погибли 5 гражданских лиц, трое из которых - дети, еще один мальчик тяжело ранен", - сообщил он.

Наев также добавил, что боевики продолжают активно использовать беспилотники российского производства. Он отметил, что с начала ООС было уничтожено 5 российских беспилотников типа Орлан-10.

Отметим, 30 апреля текущего года на Донбассе была завершена антитеррористическая операция (АТО) и началась ООС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки на Донбассе не погиб ни один украинский военный.

Добавим, также сообщалось, что пророссийские боевики на Донбассе 21 октября обстреляли Марьинку, вследствие чего огнестрельное ранение получил мирный житель.