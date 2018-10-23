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На Донбасі за день загинув один український військовий, - штаб

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 18:45
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Сьогодні на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 23 жовтня 2018 року, внаслідок обстрілів загинув український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, сьогодні на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку проросійських бойовиків. Бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали українські позиції поблизу Станиці Луганської, Марїнки, Старогнатівки та Гнутового.

"В ході бойових дій один військовослужбовець об’єднаних сил загинув. У всіх випадках ведення вогню противником об’єднані сили вживали адекватних заходів", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день загинув один український військовий, - штаб

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами командувача об’єднаних сил Сергія Наєва, початку проведення операції об'єднаних сил через обстріли населених пунктів з боку бойовиків на Донбасі загинули 5 цивільних осіб.

Зазначимо, за минулу добу, 22 жовтня 2018 року, на Донбасі жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Також повідомлялося, що вчора на Донбасі бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції.

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Теми: Новини ООС
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