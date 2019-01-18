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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    18.01.2019 - 18:11
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики сегодня дважды обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 18 января 2019 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня боевики дважды обстреливали позиции украинских военных на Донбассе - украинские опорные пункты были обстреляны из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на Донбассе зафиксирована работа снайпера боевиков вблизи поселка Гнутово.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал. Украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на Донбассе в результате боевых действий ранение получил один украинский военный.

Как писало РБК-Украина, в Донецкой области в жилом доме нашли трупы двух военных Вооруженных сил Украины.

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