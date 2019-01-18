На Донбассе в доме нашли двоих погибших военных ВСУ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Предварительно установлено, что между погибшим возник конфликт

В Донецкой области в жилом доме нашли трупы двоих военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН.

Как отмечается, у одного из погибших было огнестрельное ранение, а еще один был сильно избит.

Инцидент произошел в доме в селе Калиновое Покровского района. Погибшие военнослужащие служили в военной части, которая дислоцируется в селе.

Один из них, майор, найден с огнестрельным ранением в голову. У второго убитого множественные ушибы головы. На месте преступления найдены пистолет "Макарова".



Обстоятельства убийства устанавливаются. Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт. Полиция начала расследование по ст. 115 УКУ (Умышленное убийство). Военная прокуратура Донецкого региона осуществляет процессуальное руководство расследования.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 17 января 2019 года, в результате боевых действий ранения получил один украинский военный.

РБК-Украина сообщало, что за время боевых действий на Донбассе погибли 70 военнослужащих из состава Сил спецопераций.