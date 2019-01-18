В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 17 января 2019 года, в результате боевых действий ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, во время обстрелов боевики применяли минометы.

"Вчера в результате боевых действий один военнослужащий из состава объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние здоровья украинского воина характеризуется как удовлетворительное, его доставили в военный госпиталь и оказана медицинская помощь. В настоящее время жизни военнослужащего ничто не угрожает", - сообщил он.

Кроме того, в Минобороны добавили, что по состоянию на 12 часов дня 18 января на Донбассе нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Донбассе пособника российских спецслужб.

Как писало РБК-Украина, вчера контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли 40 тыс. человек и 4,4 тысячи транспортных средств. Пункты пропуска работают в штатном режиме.