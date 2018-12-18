На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение

В течение 18 декабря, по состоянию на 18 часов вечера российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня и применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ООС.

В ООС отметили, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Как сообщается, боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Лебединское, Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 17 декабря 2018 года, потерь в рядах украинских войск не было.

Ранее сообщалось, что в Торецьку Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения. Город с 16 декабря без воды, нет гарантий безопасности для работ в серой зоне. Как известно, водоснабжения в Торецьку и соседних поселках отсутствует из-за порыва водопровода в результате боевых действий.