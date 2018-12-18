На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики застосували заборонене Мінськими угодами озброєння

Протягом 18 грудня, станом на 18-у годину вечора російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню та застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ООС.

У ООС зазначили, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Як повідомляється, бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське на Луганському напрямку.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Славне, Авдіївка на Донецькому напрямку, а також в районі населених пунктів Лебединське, Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 17 грудня 2018 року, втрат у лавах українських військ не було.

Раніше повідомлялось, що у Торецьку Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня через відсутність централізованого водопостачання. Місто з 16 грудня без води, немає гарантій безпеки для робіт у сірій зоні. Як відомо, водопостачання в Торецьку і сусідніх селищах відсутнє через порив водопроводу в результаті бойових дій.