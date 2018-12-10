На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

В течение дня боевики семь раз нарушили режим прекращения огня

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 10 декабря 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в течение дня боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В частности, с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В частности, боевики дважды открывали огонь из запрещенных Минском минометов калибра 120 мм по позициям ООС неподалеку Новоолександровки, а из минометов калибра 82 мм - в районе хутора Вильный, Зайцево и шахты Бутовка. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Новозвановку, Березовый и Чермалык.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация в ноябре 2018 года стянула к границе с оккупированными украинскими территориями "Л/ДНР" большое количество военной техники.

Кроме того, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что сейчас угроза вторжения Российской Федерации в Украину является самой высокой с 2014 года.