Спутник зафиксировал сотни российских танков у границы с Украиной

Фото российской военной техники со спутника (defence-blog.com)

Военная база расположена в 18 км от границы с оккупированными боевиками территориями Л/ДНР

Российская Федерация в ноябре 2018 года стянула к границам с оккупированными украинскими территориями "Л/ДНР" большое количество военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на снимки, которые опубликовало издание Defence Blog.

Крупная военная база расположена в 18 километрах от границы с оккупированными боевиками территориями на востоке Украины. На снимках показаны такие танки, как Т-64 и Т-62М. Также на снимках зафиксированы несколько тысяч военных грузовиков, артиллерийских систем и танкеров.

"Спутниковые снимки с Google Earth, полученные в ноябре, свидетельствуют о наличии сотен российских боевых танков на новой военной базе в окрестностях города Камянск-Шахтинский", - говорится в тексте.

На Google maps можно увидеть соответствующие снимки, маркированные 2018 годом.

Фото российской военной техники со спутника (defence-blog.com) вражеские артиллерийские установки на Донбассе. Напомним, Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации сообщила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала

Также начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что сейчас угроза вторжения Российской Федерации в Украину является самой высокой с 2014 года.

Ранее Муженко заявлял, что Россия перебросила 300 танков на базу возле украинской границы.