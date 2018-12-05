Угроза вторжения России на сегодня самая высокая с 2014, - Муженко

Фото: Виктор Муженко (УНИАН)

По словам Муженко, Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной

На сегодняшний день угроза вторжения Российской Федерации в Украину является самой высокой с 2014 года. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

По его словам, спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. В частности, с середины сентября более чем в два раза увеличилось количество танков на расстоянии 18 км от границы.

Также Муженко отметил, что уровень угрозы вторжения РФ на сегодня является самым высоким с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым и вторглась на Донбасс.

"Перед нами - агрессор, у которого нет юридических, моральных или каких-либо других ограничений. Очень трудно предсказать, когда ему захочется начать активные боевые действия против Украины", - заявил он.

Он также назвал захват украинских кораблей в Керченском проливе актом агрессии со стороны российских военных.

Напомним, ранее Муженко заявлял, что Россия перебросила 300 танков на базу возле украинской границы.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ хочет использовать аннексию Крыма для расширения влияния на Азовское море.