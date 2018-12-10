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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 18:48
На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Протягом дня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 10 грудня 2018 року, обійшлося без втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

За даними штабу, протягом дня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Зокрема, бойовики двічі відкривав вогонь з заборонених Мінськом мінометів калібру 120 мм по позиціях ООС неподалік Новоолександрівки, а з мінометів калібру 82 мм - в районі хутора Вільний, Зайцевого та шахти Бутівка. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Новозванівку, Березове та Чермалик.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація в листопаді 2018 року стягнула до кордону з окупованими українськими територіями "Л/ДНР" велику кількість військової техніки

Крім того, начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявляв, що зараз загроза вторгнення Російської Федерації в Україну є найвищою з 2014 року.

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