На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Протягом дня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 10 грудня 2018 року, обійшлося без втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

За даними штабу, протягом дня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Зокрема, бойовики двічі відкривав вогонь з заборонених Мінськом мінометів калібру 120 мм по позиціях ООС неподалік Новоолександрівки, а з мінометів калібру 82 мм - в районі хутора Вільний, Зайцевого та шахти Бутівка. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Новозванівку, Березове та Чермалик.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація в листопаді 2018 року стягнула до кордону з окупованими українськими територіями "Л/ДНР" велику кількість військової техніки.

Крім того, начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявляв, що зараз загроза вторгнення Російської Федерації в Україну є найвищою з 2014 року.