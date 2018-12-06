На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

В течение дня боевики трижды обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 6 декабря 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики трижды обстреливали украинские позиции, в частности, из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Так, из минометов калибра 82 мм боевики вели огонь по позициям объединенных сил в районе Новотошковского (Луганская область), а по опорным пунктам украинских войск вблизи Лебединского боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил сегодня, 6 декабря, не допущено. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, боевики на оккупированном Донбассе ввели дополнительную проверку мужчин призывного возраста, которые следуют через контрольно-пропускные пункты.

Отметим, по состоянию на 12 часов дня 6 декабря на Донбассе не было ни одного обстрела.