Боевики на Донбассе ввели дополнительную проверку мужчин призывного возраста на КПП, - разведка

Иллюстративное фото (Spencer Platt/Getty Images)

Боевики фотографируют и снимают отпечатки пальцев у мужчин, которые следуют через КПП

По данным украинской разведки, боевики на оккупированном Донбассе ввели дополнительную проверку мужчин призывного возраста, которые следуют через контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

По данным Минобороны, боевики будут проверять мужчин в электронных базах “правоохранительных органов” для выявления лиц, находящихся в розыске за уклонение от призыва.

"На контрольно-пропускных пунктах оккупационной власти введены дополнительные элементы проверки всех мужчин призывного возраста с обязательным их фотографированием и фиксацией отпечатков пальцев для выявления в электронных базах данных так называемых “правоохранительных органов” лиц, находящихся в розыске за уклонение от призыва", - сообщил Мотузяник.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 12 часов дня 6 декабря на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.

Также сообщалось, что вчера, 5 декабря, боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям, ранен один военный.