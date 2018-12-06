На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Протягом дня бойовики тричі обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 6 грудня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня бойовики тричі обстрілювали українські позиції, зокрема, із забороненого мінськими угодами озброєння. Так, з мінометів калібру 82 мм бойовики вели вогонь по позиціях об'єднаних сил в районі Новотошківського (Луганська область), а по опорних пунктах українських військ поблизу Лебединського бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил сьогодні, 6 грудня, не допущено. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними української розвідки, бойовики на окупованому Донбасі запровадили додаткову перевірку чоловіків призовного віку, які слідують через контрольно-пропускні пункти.

Зазначимо, станом на 12 годину дня 6 грудня на Донбасі не було жодного обстрілу.