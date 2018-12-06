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На Донбассе с начала суток не зафиксировано ни одного обстрела, - Минобороны

Новости » Происшествия    06.12.2018 - 13:08
На Донбассе с начала суток не зафиксировано ни одного обстрела, - Минобороны
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток 6 декабря не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

По словам Мотузяника, по состоянию на 12:00 в районе проведения ООС не зафиксировано ни одного вражеского обстрела, потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

Как отметили в Минобороны, ситуация на Донбассе остается стабильной и полностью контролируемой украинскими подразделениями.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 5 декабря, боевики 15 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате боевых действий ранение получил один украинский военный. Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное, он находится в военном госпитале.

Как писало РБК-Украина, вчера, 5 декабря, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 32,9 тыс. лиц и 4000 транспортных средств. По данным украинских пограничников, общий поток остается динамичным и характеризуется определенным ростом.

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