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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 18:20
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС
Фото: украинский военный (turchynov.com)

Сегодня боевики обстреливали украинские позиции в районе населенного пункта Пески

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 20 ноября ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня вдоль линии соприкосновения сохранялась относительная тишина. Вместе с тем, огневая активность боевиков отмечена на Донецком направлении - в районе населенного пункта Пески.

"Подразделения объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке. В результате боевых действий, потерь среди личного состава объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вблизи оккупированных районов Луганской области тяжелое вооружение боевиков, среди которых реактивные системы залпового огня "Град", гаубицы "Лягушка" и "Гвоздика".

Ранее РБК-Украина сообщало, что миссия ОБСЕ зафиксировала возле оккупированного поселка Новоамвросеевское на Донбассе четыре реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град".

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