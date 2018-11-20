ОБСЕ зафиксировала новое вооружение возле оккупированного Луганска

Иллюстративное фото: "Град" (mil.gov.ua)

Также наблюдатели зафиксировали реактивные системы залпового огня "Град", гаубицы "Лягушка" и "Гвоздика"

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала вблизи оккупированных районов Луганской области тяжелое вооружение боевиков, среди которых реактивные системы залпового огня "Град", гаубицы "Лягушка" и "Гвоздика". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 19 ноября.

Сообщается, что наблюдатели СММ обнаружили неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), а также 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 4 буксируемые гаубицы (Д -30 "Лягушка", 122 мм) западнее Луганска.

Также сотрудники ОБСЕ отметили отсутствие на постоянных местах хранения тяжелого вооружения за пределами линий отвода. В отчете говорилось, что там не хватает 13 единиц РСЗО (БМ-21), 17 буксируемых гаубиц (шестнадцати Д-30 и одной 2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 14 самоходных - 2С1, 5 танков (четырех Т-64 и одного Т-72).

Отмечается, что наблюдатели СММ впервые зафиксировали новые единицы вооружения.

Напомним, ранее СММ ОБСЕ зафиксировала возле оккупированного поселка Новоамвросеевское на Донбассе четыре реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град".

в СЦКК сообщали, что боевики на Донбассе продолжают нарушать соглашения об отводе тяжелой техники.