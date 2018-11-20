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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 18:20
На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС
Фото: український військовий (turchynov.com)

Сьогодні бойовики обстрілювали українські позиції в районі населеного пункту Піски

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 20 листопада жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша. Разом з тим, вогнева активність бойовиків відмічена на Донецькому напрямку - в районі населеного пункту Піски. 

"Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем та готові до реагування на будь-які зміни в обстановці.  Внаслідок бойових дій, втрат серед особового складу об'єднаних сил не допущено", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала поблизу окупованих районів Луганської області важке озброєння бойовиків, серед яких реактивні системи залпового вогню "Град", гаубиці "Жаба" і "Гвоздика".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що місія ОБСЄ зафіксувала біля окупованого селища Новоамвросіївське на Донбасі чотири реактивних системи залпового вогню БМ-21 "Град".

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