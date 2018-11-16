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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 18:12
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В течение суток на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 16 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение суток на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции украинских войск в районе населенных пунктов Луганское, Марьинка и Широкино, возле хутора Вильный боевики применяли миномет калибра 120 и 82 мм.

"Потерь среди личного состава объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Напомним, ранее  сообщалось, что вчера на Донбассе в ходе боевых действий были ранены двое украинских военных.

Кроме того, по данным штаба ООС, боевики прячут оружие в районе поселка Пески недалеко от Донецка от представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Из этого оружия оккупанты открывают огонь ночью, когда беспилотники ОБСЕ перестают летать.

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