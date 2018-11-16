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У Міноборони підтвердили інформацію про двох постраждалих на Донбасі військових

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 12:58
У Міноборони підтвердили інформацію про двох постраждалих на Донбасі військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За добу на Донбасі бойовики 16 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 15 листопада 2018 року, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

За даними Міноборони, за добу на Донбасі бойовики 16 разів обстрілювали українські позиції, зокрема 8 разів - із забороненої мінськими домовленостями зброї. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

"Минулої доби внаслідок бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Хлопців було невідкладно евакуйовано до військових госпіталів, на надано своєчасну медичну допомогу. Стан одного з них характеризується як важкий", - повідомив Мотузяник.

Крім того, за даними розвідки, вчора на Донбасі було ліквідовано трьох бойовиків та ще п’ятьох поранено.

Також у Міноборони додали, що станом на 11:00 16 листопада на Донбасі обстрілів не було.  

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними розвідки, Російська Федерація використовує бойові дії на тимчасово окупованих територіях Донбасу для випробування новітніх засобів зв’язку. 

Також РБК-Україна повідомляло, що бойовики запроваджують на окупованому Донбасі систему функціонування мобільних "призовних пунктів"

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Теми: Новини ООС
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