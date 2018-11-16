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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 18:12
На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Протягом доби на Донбасі зафіксовано 5 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 16 листопада 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом доби на Донбасі зафіксовано 5 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, з гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції українських військ в районі населених пунктів Луганське, Мар'їнка та Широкине, біля хутора Вільний бойовики застосовували міномет калібру 120 та 82 мм.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на Донбасі у ході бойових дій було поранено двох українських військових.

Крім того, за даними штабу ООС, бойовики ховають зброю біля селища Піски неподалік Донецька від представників Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. З цієї зброї окупанти відкривають вогонь вночі, коли безпілотники ОБСЄ перестають літати.

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