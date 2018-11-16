Боевики прячут оружие от беспилотников ОБСЕ в районе Песков, - штаб

Иллюстративное фото (flickr.com/osce.smmu)

Из этого оружия оккупанты открывают огонь ночью, когда беспилотники ОБСЕ перестают летать

Боевики прячут оружие у поселка Пески недалеко от Донецка от представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, оружие оккупанты прячут в дневное время, а ночью стреляют из него по позициям украинских военных.

"Здесь частенько летают беспилотники ОБСЕ, и тогда, враг даже не выходит из блиндажей, прячут оружие. Однако, ближе к вечеру, когда иностранная миссия убирает летательные аппараты, они открывают огонь. И так практически каждый день", - рассказал военнослужащий с позывным "Иваныч".

ВОРОГ ХОВАЄ ЗБРОЮ ВІД БЕЗПІЛОТНИКІВ «ОБСЄ» ВОРОГ ХОВАЄ ЗБРОЮ ВІД БЕЗПІЛОТНИКІВ «ОБСЄ» #OOC #операція_ОС Одне з найближчих прифронтових сіл до Донецька – Піски. Довкола нього – надійна оборона воїнів Об’єднаних сил. Позиції міцні та непрохідні для ворога та ще й під наглядом спостерігачів місії ОБСЄ. - Тут частенько літають безпілотники ОБСЄ, і тоді, ворог навіть не виходить з бліндажів, ховають зброю, - каже український захисник з позивним «Іванич». – Проте, ближче до вечора, коли іноземна місія прибирає літальні апарати, вони відкривають вогонь. І так, практично, щодня. Разом переможемо! Слава Україні! Мобільна прес-група ОТУ «Схід» м. Авдіївка Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation П'ятниця, 16 листопад 2018 р.

Напомним, с начала суток до обеда 16 ноября 2018 обстрелов со стороны пророссийских боевиков не зафиксировано.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным украинской разведки, РФ испытывает на оккупированном Донбассе новейшие средства связи. В частности, испытывает комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР). Также проверяют комплексы "Реппелент-1" и "Силок" на их возможность противодействовать беспилотным летательным аппаратам.

Кроме того, согласно отчету Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованного 13 ноября, на временно оккупированной территории патрули миссии зафиксировали размещения тяжелых вооружений с нарушением линий отвода. Беспилотники миссии зафиксировали танки и гаубицы боевиков.