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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 18:25
Фото: ООС на Донбассе (president.gov.иа)
Фото: ООС на Донбассе (president.gov.иа)

Боевики 8 раз обстреливали позиции ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 1 ноября 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, за день боевики восемь раз обстреливали позиции ООС, в частности, один раз из запрещенного Минском оружия.

В течение дня боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы возле Гнутово, Авдеевки, а также в районе Чермалыка и Станицы Луганской.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Украины Петра Порошенко, "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей является свидетельством неготовности Кремля к урегулированию ситуации на Донбассе.

Добавим, сегодня в ходе визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель заявила о безальтернативность минских соглашений.

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