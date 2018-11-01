Фото: Ангела Меркель та Петро Порошенко (РБК-Україна)

Меркель зазначила, що Україна має сама визначати свій шлях

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про безальтернативність мінських угод. Про це вона сказала за результатами зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент РБК-Україна.

Меркель зазначила, що Україна має сама визначати свій шлях і Німеччина буде на боці України.

"У нас тісна співпраця по мінському формату. На жаль, немає стабільного перемир'я. Нам потрібно посилити зусилля, що стосується зон розведення. Ми спільно працюємо, щоб запровадити місію ООН. У нас нічого іншого немає крім мінського процесу. Німеччина буде на боці України. Україна сама має визначати свій шлях", - зазначила Меркель.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Міністерстві закордонних справ Росії звинуватили спецпредставника США по Україні Курта Волкера в "прагненні зруйнувати мінські угоди".

Також повідомлялося, що Волкер обговорював з помічником президента Росії Владиславом Сурковим введення миротворців на Донбас. Зокрема, відповідаючи на питання про те, чи можливе введення миротворців на Донбас, Волкер зазначив, що "дуже навіть можливо".